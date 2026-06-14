Surf, impresa di Leonardo Fioravanti: trionfo storico nel Pro di El Salvador

Il surf italiano celebra una giornata storica grazie a Leonardo Fioravanti, vincitore del Surf City El Salvador Pro 2026, tappa del Championship Tour della World Surf League. Per l’azzurro si tratta del primo successo in carriera nel massimo circuito mondiale. Fioravanti ha completato una straordinaria cavalcata superando in finale il brasiliano Italo Ferreira con il punteggio di 15.33 contro 10.90. Decisive le sue migliori onde, valutate 8.33 e 7.00 dai giudici.

Il romano aveva già impressionato nei turni precedenti, eliminando nell’ordine Mateus Herdy, Samuel Pupo, Marco Mignot e Kanoa Igarashi. Un percorso caratterizzato da prestazioni di alto livello e da grande solidità nei momenti decisivi. Con questo trionfo, Fioravanti scrive una delle pagine più importanti nella storia del surf italiano, confermandosi tra i protagonisti della stagione mondiale.

foto: Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard