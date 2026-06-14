Importante riconoscimento per il Luogotenente Carica Speciale Massimiliano Ciliberti, insignito della Croce d’Argento con Spada per Merito Melitense, prestigiosa onorificenza conferita dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

Ladispoli, Massimiliano Ciliberti insignito della Croce d’Argento con Spada per Merito Melitense

Il riconoscimento premia l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati nel corso di una lunga carriera al servizio dello Stato. Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1991, Ciliberti ha partecipato a numerose attività investigative e operazioni di contrasto alla criminalità, distinguendosi per competenza e dedizione.

L’onorificenza rappresenta un ulteriore attestato di stima per un percorso professionale caratterizzato da importanti risultati operativi e da una costante attenzione ai valori della legalità e del servizio alla comunità.

foto: centromareradio.it