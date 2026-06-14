 
Cerveteri

Cerenova, una petizione per chiedere più sicurezza all’incrocio sulla via Aurelia

14 Giugno 2026





La raccolta firme è stata lanciata su Change.org. Al centro della richiesta l’incrocio sull’Aurelia davanti all’area commerciale di fronte a Cerenova

Cerenova, una petizione per chiedere più sicurezza all’incrocio sulla via Aurelia

Una petizione per chiedere una soluzione concreta per l’incrocio di accesso a Cerenova. È stata lanciata su Change.org una raccolta firme che riguarda uno dei punti più delicati della viabilità della frazione e, forse, dell’intero territorio comunale: l’incrocio sulla via Aurelia, nella zona dell’area commerciale dove si trovano Orizzonte ed Eurospin, di fronte a Cerenova. La segnalazione è arrivata alla redazione di Baraonda da chi chiede di riportare l’attenzione su un problema che, secondo i promotori, riguarda ogni giorno residenti, pendolari e automobilisti. Il titolo della petizione è “Implementare una soluzione viabile all’incrocio di Cerenova”. A promuoverla è Daniele Medori.

Cerenova, una petizione per chiedere più sicurezza all’incrocio sulla via Aurelia

Nel testo pubblicato sulla piattaforma si parla di un incrocio che da tempo rappresenterebbe “una fonte di disagio e pericolo”. Sia per chi vive nella zona, sia per i numerosi visitatori che raggiungono l’area commerciale. I promotori richiamano il problema degli ingorghi, delle lunghe code e dei possibili rischi per automobilisti e pedoni. La richiesta è quella di individuare una soluzione definitiva. Tra le ipotesi indicate nella petizione ci sono la realizzazione di un nuovo svincolo oppure, preferibilmente, una rotatoria. Interventi che, secondo i promotori, potrebbero migliorare la sicurezza e rendere più fluido il traffico.

Il tema, come è noto, non nasce oggi. Già in passato l’incrocio tra via Fontana Morella e la via Aurelia era stato al centro di segnalazioni e raccolte firme. Sul tavolo ci sono sempre le stesse questioni: il traffico, le lunghe code al semaforo in uscita verso l’Aurelia e il pericolo degli incidenti provocati da automobilisti esasperati dalle lunghe attese. Soprattutto nelle ore di punta. Una criticità che tende a diventare ancora più evidente nei periodi di maggiore afflusso verso il litorale.

La raccolta firme è disponibile sulla pagina Change.org: https://www.change.org/p/implementare-una-soluzione-viabile-all-incrocio-di-cerenova