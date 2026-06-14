La raccolta firme è stata lanciata su Change.org. Al centro della richiesta l’incrocio sull’Aurelia davanti all’area commerciale di fronte a Cerenova

Cerenova, una petizione per chiedere più sicurezza all’incrocio sulla via Aurelia

Una petizione per chiedere una soluzione concreta per l’incrocio di accesso a Cerenova. È stata lanciata su Change.org una raccolta firme che riguarda uno dei punti più delicati della viabilità della frazione e, forse, dell’intero territorio comunale: l’incrocio sulla via Aurelia, nella zona dell’area commerciale dove si trovano Orizzonte ed Eurospin, di fronte a Cerenova. La segnalazione è arrivata alla redazione di Baraonda da chi chiede di riportare l’attenzione su un problema che, secondo i promotori, riguarda ogni giorno residenti, pendolari e automobilisti. Il titolo della petizione è “Implementare una soluzione viabile all’incrocio di Cerenova”. A promuoverla è Daniele Medori.

Nel testo pubblicato sulla piattaforma si parla di un incrocio che da tempo rappresenterebbe “una fonte di disagio e pericolo”. Sia per chi vive nella zona, sia per i numerosi visitatori che raggiungono l’area commerciale. I promotori richiamano il problema degli ingorghi, delle lunghe code e dei possibili rischi per automobilisti e pedoni. La richiesta è quella di individuare una soluzione definitiva. Tra le ipotesi indicate nella petizione ci sono la realizzazione di un nuovo svincolo oppure, preferibilmente, una rotatoria. Interventi che, secondo i promotori, potrebbero migliorare la sicurezza e rendere più fluido il traffico.

Il tema, come è noto, non nasce oggi. Già in passato l’incrocio tra via Fontana Morella e la via Aurelia era stato al centro di segnalazioni e raccolte firme. Sul tavolo ci sono sempre le stesse questioni: il traffico, le lunghe code al semaforo in uscita verso l’Aurelia e il pericolo degli incidenti provocati da automobilisti esasperati dalle lunghe attese. Soprattutto nelle ore di punta. Una criticità che tende a diventare ancora più evidente nei periodi di maggiore afflusso verso il litorale.

La raccolta firme è disponibile sulla pagina Change.org: https://www.change.org/p/implementare-una-soluzione-viabile-all-incrocio-di-cerenova