A Borgo San Martino, domenica 5 luglio si svolgerà il Memorial Daniele Vallenari

A Borgo San Martino, domenica si svolgerà il Memorial Daniele Vallenari. Braccio di ferro e ricordo alla Festa della Maremma

Domenica 5 luglio, dalle 17 alle 22, a Borgo San Martino, si svolgerà il Memorial Daniele Vallenari. Primo torneo dilettanti di braccio di ferro inserito nel programma della Festa della Maremma di Cerveteri. Un appuntamento sportivo, ma anche un momento di memoria. Il torneo è dedicato infatti a Daniele Vallenari, del Team Di Micco Vallenari. Sulla locandina dell’evento c’è una frase che racconta bene lo spirito dell’iniziativa: “Combattiamo con forza, ricordiamo con il cuore”.

Poche parole. Ma sufficienti per capire il senso della giornata. Da una parte la competizione, la forza, la voglia di mettersi alla prova. Dall’altra il ricordo di una persona legata a questo mondo sportivo e umano. La gara sarà aperta ai dilettanti, e prevede diverse categorie: 60, 70, 80, 90, 100 e 110+. Le iscrizioni saranno a offerta libera. Il Memorial si terrà a Borgo San Martino, nel cuore della Festa della Maremma, una delle manifestazioni estive più partecipate della frazione. Una cornice popolare, semplice, adatta a un evento che vuole unire sport, amicizia e memoria.

Per informazioni è possibile contattare la pagina Instagram indicata dagli organizzatori: armwrestling_dimicco_vallenari.