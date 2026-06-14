Notte di super lavoro per i Vigili del Fuoco di Cerveteri: domati due incendi tra Cerveteri e Fregene

Una notte particolarmente impegnativa per i Vigili del Fuoco di Cerveteri, chiamati a fronteggiare due distinti incendi nel giro di poche ore tra Cerveteri e Fregene.

Il primo intervento è scattato intorno alle 20.30 di ieri sera in via Baldo, a Cerveteri, dove un vasto incendio di sterpaglie ha richiesto l’immediato impiego delle squadre operative. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento con il supporto dell’autobotte, necessaria per contrastare l’ampio fronte di fuoco che minacciava l’area.

L’equipaggio della squadra 26A ha lavorato per contenere l’avanzata delle fiamme, concentrandosi anche sulla protezione delle abitazioni adiacenti e dei numerosi animali presenti nelle vicinanze. Dopo ore di lavoro incessante, l’incendio è stato definitivamente domato soltanto intorno all’1.30 della notte.

Poche ore dopo, alle 5.30 di questa mattina, un nuovo allarme ha mobilitato i Vigili del Fuoco, questa volta a Fregene, in via Lungomare di Levante. Per cause ancora in corso di accertamento, un incendio ha coinvolto il magazzino di uno stabilimento balneare, interessando anche un trattore presente nell’area.

L’intervento tempestivo delle squadre ha consentito di circoscrivere rapidamente il rogo, evitando che le fiamme si propagassero all’intera struttura. Una volta completate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

In entrambi gli episodi non si sono registrati feriti.