L’associazione presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca protagonista alla manifestazione parrocchiale con le sue auto d’epoca, tra entusiasmo del pubblico e valorizzazione delle tradizioni cittadine

Ladispoli, grande successo dei Volanti Storici alla Festa del Sacro Cuore –

di Marco Di Marzio

Si è conclusa con un’ottima partecipazione la presenza dell’associazione Volanti Storici Ladispoli alla Festa del Sacro Cuore, svoltasi presso la parrocchia di via dei Fiordalisi. L’iniziativa, annunciata nei giorni scorsi, ha richiamato appassionati, famiglie e curiosi che hanno potuto ammirare da vicino un’esposizione di auto storiche che ha arricchito uno dei momenti più sentiti dalla comunità cittadina.

L’associazione, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, ha portato all’evento oltre venti vetture d’epoca, rappresentative di diversi periodi della storia automobilistica italiana ed europea. Tra i modelli esposti non sono mancate le iconiche Fiat 500 e 600, Alfa Romeo, Citroën 2CV, il celebre pulmino Fiat 900, oltre a Triumph e altre vetture che hanno suscitato interesse e nostalgia tra i visitatori.

Grande soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente Fabio Ricca, che ha sottolineato il successo della partecipazione alla manifestazione.

“Anche oggi siamo qui per la Festa del Sacro Cuore della parrocchia di Ladispoli. Siamo arrivati con una ventina di auto storiche, modelli molto diversi tra loro, dalle Fiat alle Alfa Romeo, fino alle Citroën. Abbiamo portato vetture simbolo come la 500, la 600, la 2CV e il famoso pulmino 900 che per tanti rappresenta un ricordo degli anni passati. Siamo contenti perché la gente sta partecipando numerosa alla festa del patrono e l’atmosfera è davvero positiva. Siamo tutti felici della riuscita dell’iniziativa”.

L’esposizione ha rappresentato uno dei momenti più apprezzati della serata, confermando il crescente interesse che il patrimonio motoristico storico continua a suscitare nel territorio. Ancora una volta i Volanti Storici Ladispoli hanno dimostrato come la passione per le auto d’epoca possa diventare occasione di aggregazione, cultura e valorizzazione delle tradizioni locali.

L’attività dell’associazione proseguirà già nei prossimi giorni. Come annunciato da Fabio Ricca, domenica 21 giugno i soci si ritroveranno per un nuovo appuntamento all’insegna della convivialità, con un giro panoramico per le vie della città e un pranzo sociale che concluderà la giornata.

Un bilancio decisamente positivo, dunque, per una manifestazione che ha saputo unire fede, comunità e passione motoristica, regalando ai cittadini una serata all’insegna della condivisione e dei ricordi.