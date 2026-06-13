L’assicurazione del Comune nega comunque il risarcimento del danno, attribuendo la responsabilità dell’accaduto alla madre del piccolo

Ladispoli, bimbo ferito al parco: un rinvio a giudizio –

Fu colpa della mancata manutenzione dell’altalena, la causa per cui tre anni fa un bimbo rimase gravemente mutilato. È la tesi della Procura di Civitavecchia che ora ha rinviato a giudizio un architetto di 65 anni che, all’epoca dei fatti, era il responsabile della manutenzione ordinaria per il Comune di Ladispoli.

Il 13 marzo del 2023 un bimbo perse una falange dell’indice sinistro giocando al parco di piazza De Michelis nel quartiere Il Messico e oggi partono i procedimenti per quella vicenda.

Ma la vicenda giudiziaria dell’architetto s’interseca con la decisione dell’assicurazione del Comune di Ladispoli che ha rifiutato di risarcire il danno, attribuendo la responsabilità dell’accaduto alla madre, sebbene i Carabinieri attribuirono l’incidente all’assenza di gomme respingenti in un dondolo a pendolo con cui il piccolo stava interagendo.