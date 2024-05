Fiumicino, aeroporto Leonardo Da Vinci: inaugurato il volo Roma-Toronto –

Sono davvero entusiasta per l’inaugurazione del nuovo volo ITA Airways per Toronto. Questo collegamento è strategico per il nostro Paese e per la città di Fiumicino. Come Sindaco, vedo questa iniziativa come il risultato di una collaborazione importante tra Ita Airways, Adr e la nostra comunità. Il Leonardo da Vinci è uno degli aeroporti più importanti al mondo e Fiumicino gioca un ruolo chiave in questo sistema.

Siamo orgogliosi di accogliere turisti da tutto il mondo e di mostrare loro le bellezze naturali e culturali del nostro comune, che per troppo tempo è stato considerato solo un luogo di transito.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante passo avanti.

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini.