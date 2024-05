Ladispoli, Luca Di Francesco protagonista dell’evento culinario di Doc Italy

Luca Di Francesco di Enzima e ambasciatore del gusto Doc Italy è stato uno dei protagonisti dell’evento MALBEC Argentino

Il 6 maggio scorso si è svolto con grande successo l’evento MALBEC Argentino organizzato da Doc Italy a Piazza dell’Esquilino in collaborazione con l’ambasciata argentina e l’Aerolineas Argentinas. La festa ha coinvolto tante eccellenze del mondo culinario e tra loro c’era anche Luca Di Francesco, giovane di Ladispoli, Maestro dell’Arte Bianca e proprietario di Enzima, locale dove sta continuando a crescere e sperimentare.

Luca ha un obiettivo legare i suoi clienti grazie ala qualità dei prodotti ma soprattutto all’unicità degli stessi, il suo pane ha una sua identità, i suoi sfogliati e lievitati sono riconoscibili, la sua pizza porta una firma indelebile fatta di stagionalità e abbinamenti geniali. Dopo anni di esperienza, maturata nei più importanti laboratori italiani e esteri, nel 2024, Luca ha realizzato il suo sogno e ha aperto proprio Enzima.

Situato nel cuore di Ladispoli (via Odescalchi 123), Enzima è il suo spazio. Un universo personale e collettivo in cui è vietato l’utilizzo di prodotti chimici e il cui obiettivo è far conoscere la vera pizza gourmet, unendo il mondo della farina e dei lievitati a quello della cucina d’autore. Enzima è il locale dove parlare di territorio e di identità, dove spiegare attraverso la proposta gastronomica che il cibo è una cosa semplice, di immediata comprensione e che sono la manualità e la materia prima di qualità a fare la differenza.

La carriera di Luca in poche righe

Nonostante alle superiori si fosse iscritto, non per sua volontà, all’Istituto Tecnico, sin da subito aveva compreso che la sua strada non era quella e la sua passione per la cucina e in particolare per l pizzeria, in breve lo ha portato a cambiare rotta. La voglia di capire, sperimentare, imparare negli anni lo hanno spinto a confrontarsi con i vari settori che ruotano attorno ai lievitati e ad approfondire le tematiche relative alla panificazione e alla pasticceria. Dal corso da pizzaiolo nel 2017, alla prima esperienza da “Pascucci” a Cornelia, passando per le realtà più stimolanti di Ladispoli, la passione per gli sfogliati lo porta da Biblos Bar a Fregene, dove, grazie al Maestro Alessandro Tiscione, perfeziona croissant e altri lievitati. Il 2022, dopo un corso professionalizzante di “A Tavola Con Lo Chef, la vita lo porta a Tel Aviv per collaborare con il grande Maestro panificatore Hadjad Oren nella sua piccola bakery all’interno della fattoria biologica Meshek Melamed. Nel 2023 è tornato in Italia con un progetto ben chiaro che lo ha portato a migliorarsi ulteriormente seguendo un corso di cucina a 360° sempre “A Tavola con lo Chef, infine è arrivata l’esperienza con un Guru dell’Arte Bianca, 2023 pizzaiolo Luca Pezzetta. I tempi sono maturi per il grande passo e Enzima prende forma.