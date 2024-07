Carolina Morace, del Moviento 5 Stelle Cerveteri, sarà presente a Cerenova, per firmare contro l’autonomia differenziata domenica 28 luglio

A Cerenova, domenica 28 luglio, si svolgerà un evento di grande impotanza per tutti i cittadini interessati al futuro del Paese. Domani, infatti, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Carolina Morace, sarà presente al gazebo a Cerenova, del Moviento 5 Stelle Cerveteri, per firmare contro l’autonomia differenziata. La raccolta firme si terrà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella Piazza del Mercato di Cerenova.

Il Movimento 5 Stelle Cerveteri sostiene che l’autonomia differenziata rappresenti una minaccia per l’unità del Paese. È per questo motivo che è stata organizzata questa iniziativa, per dare voce a chi crede in un’Italia unita e solidale. “La presenza dell’europarlamentare Carolina Morace è un segno importante di sostegno e di impegno politico”- affermano.

Attilio Di Maio, Rappresentante del Movimento 5 Stelle Cerveteri afferma: ” oggi 27 luglio a Cerveteri, con alcuni volontari del Gruppo Territoriale del M5S 2050 Cerveteri, sono state raccolte molte firme. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto e felici di essere ritornati in mezzo alla gente. Il Prossimo step sarà domenica 28 luglio”.

Il Movimento 5 Stelle Cerveteri sostiene che l’autonomia differenziata rappresenti una minaccia per l’unità del Paese. È per questo motivo che è stata organizzata questa iniziativa, per dare voce a chi crede in un’Italia unita e solidale. “La presenza dell’europarlamentare Carolina Morace è un segno importante di sostegno e di impegno politico”- affermano.

M5S, Pd, Sinistra Ecologista, Avs, DemoS, Più Europa, ANPI, CGIL, UIL ed altre associazioni costituiscono il Comitato Promotore. La raccolta firme è stata attivata in tutta l’italia e, da domani, sarà anche online al seguente indirizzo: referendumautonomiadifferenziata.com. L’obiettivo è raccogliere 500mila firme entro il 15 settembre 2024.

“L’Italia è una e indivisibile e dobbiamo tutelare i diritti fondamentali di tutti i cittadini, dal più ricco al più fragile. Salute, Istruzione, Ambiente, Trasporti devono essere garantiti in egual misura a tutti, indipendentemente dalla Regione di residenza” afferma e aggiunge – ” La legge Calderoli va fermata per questi motivi:

DIVIDE IL PAESE E DANNEGGIA SIA IL SUD CHE IL NORD

IMPOVERISCE IL LAVORO

COMPROMETTE LE POLITICHE AMBIENTALI

COLPISCE L’ISTRUZIONE E LA SANITÀ PUBBLICA

SMANTELLA IL WELFARE UNIVERSALISTICO

PENALIZZA I COMUNI E LE AREE INTERNE

COMPLICA LA VITA ALLE IMPRESE

FRENA LO SVILUPPO

“

Attilio Di Maio, Rappresentante del Movimento 5 Stelle Cerveteri, conlude con un invito alla firma