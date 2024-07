Durante l’evento sarà possibile effettuare analisi per valutare il rischio di diabete, si svolgerà sabato 27 luglio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 a Santa Marinella, Passeggiata via Aurelia.

La salute è un bene prezioso che non può essere trascurato. La consapevolezza e la prevenzione sono strumenti fondamentali per garantire il nostro benessere e quello delle persone a noi care. Per questo motivo la Croce Rossa Italiana, comitato di Santa Severa e Santa Marinella, in collaborazione con l’ Associazione Diabetici Civitavecchia e il Comune di Santa Marinella, ha organizzato una mattinata dedicata alla salute e alla prevenzione.

Durante l’evento, sarà possibile effettuare analisi per valutare il rischio di diabete, una patologia sempre più diffusa che può essere gestita e prevenuta con una diagnosi precoce. Oltre alle analisi, ci saranno anche dimostrazioni di manovre salvavita e primo soccorso, fondamentali per imparare a reagire correttamente in situazioni di emergenza.