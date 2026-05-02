Ladispoli, nasce lo Sportello Sociale SPI CGIL

Appuntamento il 6 maggio presso la Biblioteca Comunale

Un nuovo punto di riferimento per i cittadini apre a Ladispoli. Mercoledì 6 maggio alle ore 16, presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” in via Caltagirone, sarà inaugurato lo Sportello Sociale dello SPI CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo.

Si tratta di un servizio aperto a tutti, pensato per offrire orientamento concreto e accompagnamento tra servizi sociali, sanitari, abitativi, educativi e culturali. Un aiuto pratico per

chi ha bisogno di informazioni chiare, per chi incontra difficoltà con pratiche e modulistica, e per chi vuole semplicemente capire meglio quali diritti può esercitare e come farlo.

Lo Sportello, che sarà attivo presso la sede CGIL di Via Firenze 76, nasce con un’attenzione particolare alle persone più fragili, ma si rivolge all’intera comunità. Non sostituisce i servizi già presenti, ma li integra e li rende più accessibili: sarà infatti anche un punto di orientamento verso l’insieme delle attività della CGIL, come assistenza fiscale, pratiche previdenziali, consulenze e tutele. L’inaugurazione sarà anche un momento di confronto pubblico sui bisogni del territorio e sulle risposte possibili, con la partecipazione delle Segretarie generali CGIL e SPI, Stefania Pomante e Cinzia Vincenti, insieme al Segretario regionale SPI Guglielmo Festa e alla Responsabile dello Sportello Sociale Mara Caporale. Porteranno il loro contributo anche Gabriele Fargnoli, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli, e la Dott.ssa Alessandra Petruio, Direttrice del

Distretto 2 ASL Roma 4.

L’invito è aperto ad associazioni, operatori sociali e sanitari, forze politiche e a tutti i cittadini interessati: un’occasione per conoscere da vicino un servizio pensato per semplificare la vita delle persone e rendere i diritti davvero accessibili.

SPI CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo.