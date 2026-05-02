Cerveteri, domenica ultima gara al Galli: obiettivo regalare ai tifosi tre punti 

I Cervi sfidano il Palidoro, campione del girone
Chiudere in bellezza l’ultima gara al Galli con una vittoria.
E ‘ quanto chiedono i tifosi al Cerveteri, impegnato domenica mattina contro la neopromossa Palidoro alle ore 11.00. Match casalingo per salutare, prima della trasferta di Fiumicino, due gare in cui cercheranno di onorare la maglia dopo aver raggiunto la salvezza, traguardo fissato prima della partenza del campionato. Per i Cervi, quindi, una gara in cui conta fare bene, soprattutto per dare ai tifosi una vittoria per quanto hanno fatto nel corso della stagione.