Protezione Civile, nel Lazio un nuovo modello di formazione

Assessore Ciacciarelli: «L’approvazione di questo importante regolamento conferma, ancora una volta, la rilevanza che la Protezione Civile assume nel nostro indirizzo di governo regionale»

La Giunta regionale del Lazio ha provveduto ad approvare il regolamento concernente il funzionamento della Scuola di Alta Formazione di Protezione Civile.

Dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2014, introduttiva del sistema integrato regionale di protezione civile, la Regione Lazio non aveva mai provveduto a regolamentare l’attività della Scuola di Alta Formazione della Protezione Civile, rimanendo la sua operatività sul territorio lettera morta.

Da qui la scelta dell’assessorato regionale alla Protezione Civile guidato dall’assessore Pasquale Ciacciarelli di garantire il superamento di tale fase di stasi, provvedendo a definire un regolamento che ne assicurasse una corretta operatività.

«L’approvazione del regolamento concernente la disciplina del funzionamento della Scuola di Alta Formazione della Protezione Civile rappresenta un risultato storico per il sistema regionale di protezione civile, consentendo la nascita e l’effettiva operatività di una istituzione che riteniamo centrale per tutti i volontari e gli operatori del settore, ma che era rimasta per troppi anni esistente solo su carta» dichiara l’assessore Ciacciarelli.

«Alla base della nostra scelta di aprire uno specifico focus sulla Scuola di Alta Formazione, provvedendo alla stesura ed alla approvazione del relativo regolamento – prosegue l’assessore – vi è la consapevolezza dell’importanza di assicurare a tutte le figure che operano nell’ambito del sistema di protezione civile, dai dipendenti ai volontari, una formazione costantemente aggiornata e diversificata, prevedendo, a tal fine, anche una diretta collaborazione con le università del Lazio. Per garantire una facile copertura, nello svolgimento delle proprie attività, di tutto il territorio regionale, abbiamo ritenuto necessario prevedere una precisa articolazione della Scuola, potendosi aprire una sede in ogni provincia del Lazio».

«L’approvazione di questo importante regolamento conferma, ancora una volta, la rilevanza che la protezione civile assume nel nostro indirizzo di governo regionale, nella consapevolezza del grande sostegno che, storicamente, fornisce alle istituzioni e del grande potenziale che può assumere per garantire la tutela dei cittadini e del territorio in tutte le situazioni di rischio – conclude Ciacciarelli – Ringraziamo il presidente Rocca e tutta la Giunta per aver condiviso l’approvazione del regolamento, dando la possibilità a tutti i volontari e gli operatori del Lazio di disporre di una innovativa Scuola di Alta Formazione».