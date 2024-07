Duro attacco di Anna Lisa Belardinelli, Luca Piergentili, Alessandro Fondate e Vilma Pavin al vicesindaco: “Dimettetevi”

“L’assessore e vicesindaco Federica Battafarano, in consiglio, ha parlato di “programmazione che è in essere da mesi e che vuole continuare a garantire lo sviluppo dell’economia, del turismo e della cultura nella città di Cerveteri”. Se questi sono i risulti lasciate perdere! Destinate i soldi dei cittadini ad altro!”

Così in una nota Luca Piergentili, Alessandro Fondate, Vilma Pavin ed Anna Lisa Belardinelli.

“Cerveteri, estate deserta e attività in crisi. Cercasi programmazione”

“Ultimo venerdì di luglio – prosegue la nota – a Cerveteri ore 22: spettacolo per pochi intimi, piazza semi deserta, attività commerciali in grande sofferenza. E ad agosto, a giudicare dalla locandina degli eventi, non andrà meglio. Non ci resta che confidare nella Sagra dell’Uva e nel lavoro dei Rioni ai quali l’amministrazione darà un contributo di soli 15.000 euro e non 70.000 euro come volevano far credere con gli appelli per il voto della famosa variazione di bilancio approvata il 22 luglio! E notate bene: a metà luglio si cercano i fondi per gli eventi di agosto. Lo ripetiamo da anni: manca la programmazione”.

Il consigliere Luca Piergentili sarcastico aggiunge: “Non so se ridere o piangere. Lei (il vicesindaco) dice che ha fatto una grande programmazione, io sinceramente non la vedo” e prosegue “le attività commerciali stanno chiudendo, alcune hanno già chiuso. Speriamo in una grande agosto, ma ho grossi dubbi. Dimettetevi”.