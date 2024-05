Crisi politica a Cerveteri, Paolacci: “Gubetti chiami a  un dialogo maggioranza e opposizione per il bene della città”

La crisi politica a Cerveteri sembra non conoscere fine. Per Gianluca Paolacci, il sindaco Gubetti deve avere il coraggio di chiamare in causa tutte le forze politiche, per aprire un dialogo, al fine di garantire continuità alla città.

“Siamo ormai alla frutta – affonda Paolacci -. Io penso che per avere un amministrazione più solida, dopo la rivolta degli stessi membri della maggioranza, la Gubetti debba avere il coraggio di chiamare in causa tutti gli schieramenti politici, maggioranza e opposizione. Se non si vuole commissariare la città, a cui si recherebbe un danno enorme, vi è bisogno di un ragionamento che vada oltre i confini politici. Ad oggi, dopo 2 anni, la figura del sindaco è colorata di tante perplessità , segno evidente di una lacerazione molto profonda”.