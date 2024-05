Cerveteri, i tifosi sperano nel ripescaggio

“Saremo vicini ai colori verdeazzurri”

Nonostante la retrocessione, che con molta probabilità sarà cancellata dal ripescaggio, a Cerveteri non si parla d’altro della disfatta di domenica, che ha trascinato i verde azzurri nell’inferno della Prima categoria.

Tanta delusione e molta amarezza per una partita figlia di un campionato disastroso. Dentro una brutta notizia, c’è ne è una bella, ed e quella che arriva dalla tifoseria, che ha voluto ringraziare la famiglia Lupi per l’impegno e la passione che ci stanno mettendo per riorganizzare un club che fino all’anno scorso aveva un seguito di tifosi fatto di pochi intimi.

Numeri alla mano, domenica contro la Sorianese, c’erano quasi 400 spettatori sugli spalti, un dato che lascia capire come la gente di Cerveteri, con l’avvento della nuova società, si sia riavvicinata al calcio. Nel mentre, sperando che per la fine di giugno arrivi la notizia del ripescaggio, gli ultras hanno giurato fedeltà a questi colori, al di là della categoria. Si può ricominciare a sperare in un futuro roseo, ripartendo dagli errori commessi. Con un pubblico così passionale, il dodicesimo in campo, non manca la volontà di costruire un grande Cerveteri.