Marevivo Lazio e MSC Foundation puntano su educazione al mare

NauticinBlu: coinvolti l’Istituto Nautico Stendhal – Calamatta di Civitavecchia, e l’Istituto Marcantonio Colonna di Roma

Riceviamo da Marevivo Lazio, e pubblichiamo integralmente.

“La salute del mare è in pericolo e ogni azione rivolta alla sua tutela rappresenta un passo decisivo per evitare il punto di non ritorno. Con questa consapevolezza, Fondazione Marevivo ha svolto la nona edizione di NauticinBlu. Il progetto di conservazione marina rivolto a studenti e studentesse degli istituti nautici italiani e stranieri, realizzato in partnership con MSC Foundation.

L’iniziativa ha beneficiato del sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’obiettivo di NauticinBlu è infatti quello di colmare un grave vuoto didattico: la scarsa attenzione all’educazione ambientale nei piani di studio scolastici. Al centro del progetto c’è quindi la diffusione della “Ocean e Climate Literacy”. Ovvero la consapevolezza del profondo legame tra le azioni dell’uomo, la crisi climatica e la salute degli oceani.

Attraverso lezioni interattive, laboratori, attività di clean up a Ladispoli e Civitavecchia, visite nelle Aree Protette di Torre Flavia e delle Saline di Tarquinia, incontri con ricercatori del mare dell’Università della Tuscia, gli studenti hanno potuto vivere una vera full immersion sui temi della transizione ecologica e della sostenibilità. A riprova del suo valore formativo, nel 2025 il progetto ha ricevuto il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E un importante riconoscimento: la menzione speciale della Blue Mission Med “Society4Med Award””.

Il percorso educativo punta quindi a formare futuri operatori del mare, fornendo loro conoscenze dirette e competenze sui temi della biodiversità marina, dell’economia circolare e delle opportunità professionali emergenti nei cosiddetti “Blue Jobs”, settori strategici legati alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile. Dal 2023, NauticinBlu ha così ampliato la sua portata oltre i confini nazionali: più di 900 studenti degli istituti nautici di Grecia, Spagna e Portogallo hanno partecipato alla versione europea del programma, NauticinBlu Europe. Il 22 maggio, nella splendida cornice della Tenuta di Castelporziano, i ragazzi degli Istituti Nautici hanno letto, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la “Carta per la tutela della biodiversità marina” in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità. La Carta riconferma la responsabilità collettiva verso la tutela e il rispetto dell’ambiente.

Rita Paone di Marevivo Lazio”