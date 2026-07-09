Ladispoli investe nello sport. Lunedì la presentazione di tre nuovi impianti

Tre nuove opere sportive per Ladispoli. Lunedì 13 luglio, alle 16.30, nell’Aula consiliare del Comune, saranno presentati i progetti del nuovo Palazzetto dello Sport “PalaLadislao”, dell’impianto di atletica leggera in viale Mediterraneo e della pista di pattinaggio di via Canova.

Un appuntamento rivolto anche alle associazioni e alle realtà sportive del territorio, che potranno conoscere nel dettaglio gli interventi programmati dall’Amministrazione comunale.

Il Sindaco Grando ha dichiarato che “Abbiamo mantenuto gli impegni presi, investendo concretamente nello sport e nei nostri giovani. Queste opere rappresentano un passo fondamentale per fare di Ladispoli una vera città dello sport. Sarà un momento di confronto e condivisione con tutte le realtà sportive del territorio”.

Sulla stessa linea il consigliere delegato ai rapporti con le federazioni e gli enti sportivi, Stefano Fierli. “Mai come oggi Ladispoli ha investito così tanto nello sport. È un percorso che abbiamo costruito insieme alle associazioni e che continuerà a crescere”. Tra gli interventi annunciati particolare attenzione è rivolta al nuovo palazzetto. Destinato a diventare un punto di riferimento per le società e per i giovani atleti della città.

Su questo tema, il consigliere Fabio Ciampa ha poi aggiunto che “Ladispoli è ormai una realtà sportiva sempre più importante. Il nuovo palazzetto sarà un’opportunità straordinaria per i nostri ragazzi e per tutto il movimento sportivo cittadino”.