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Ladispoli investe nello sport. Lunedì la presentazione di tre nuovi impianti

9 Luglio 2026





Ladispoli investe nello sport. Lunedì la presentazione di tre nuovi impianti

Ladispoli investe nello sport. Lunedì la presentazione di tre nuovi impianti

Tre nuove opere sportive per Ladispoli. Lunedì 13 luglio, alle 16.30, nell’Aula consiliare del Comune, saranno presentati i progetti del nuovo Palazzetto dello Sport “PalaLadislao”, dell’impianto di atletica leggera in viale Mediterraneo e della pista di pattinaggio di via Canova.

Un appuntamento rivolto anche alle associazioni e alle realtà sportive del territorio, che potranno conoscere nel dettaglio gli interventi programmati dall’Amministrazione comunale.

Il Sindaco Grando ha dichiarato che “Abbiamo mantenuto gli impegni presi, investendo concretamente nello sport e nei nostri giovani. Queste opere rappresentano un passo fondamentale per fare di Ladispoli una vera città dello sport. Sarà un momento di confronto e condivisione con tutte le realtà sportive del territorio”.

Ladispoli investe nello sport. Lunedì la presentazione di tre nuovi impianti

Sulla stessa linea il consigliere delegato ai rapporti con le federazioni e gli enti sportivi, Stefano Fierli. “Mai come oggi Ladispoli ha investito così tanto nello sport. È un percorso che abbiamo costruito insieme alle associazioni e che continuerà a crescere”. Tra gli interventi annunciati particolare attenzione è rivolta al nuovo palazzetto. Destinato a diventare un punto di riferimento per le società e per i giovani atleti della città.

Su questo tema, il consigliere Fabio Ciampa ha poi aggiunto che “Ladispoli è ormai una realtà sportiva sempre più importante. Il nuovo palazzetto sarà un’opportunità straordinaria per i nostri ragazzi e per tutto il movimento sportivo cittadino”.