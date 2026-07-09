Sicurezza urbana e stagione estiva, le proposte di Viva Ladispoli

Il tema sicurezza è sempre più di attualità a Ladispoli specie alla luce degli ultimi fatti di cronaca. Sulla tematica interviene Viva Ladispoli che già ad aprile aveva organizzato un incontro con la città proprio su questo tema.
Ecco la ricetta del gruppo civico:
Sulla questione sicurezza urbana a Ladispoli, ecco alcune proposte concrete, emerse dall’incontro del progetto “Viva Ladispoli”:
- il potenziamento della Polizia Locale, sia in termini numerici che organizzativi, per adeguarla alla crescita demografica della città e garantire una presenza più capillare sul territorio;
- la definizione di un protocollo d’intesa con tutte le forze dell’ordine, per rafforzare il presidio del territorio attraverso passaggi frequenti, sia a piedi che in auto, nelle diverse zone della città, in ogni fascia oraria e periodo dell’anno;
- un piano di miglioramento dell’illuminazione pubblica, per eliminare zone buie o poco illuminate che possono favorire situazioni di degrado e insicurezza;
- il rafforzamento della videosorveglianza, con una centrale operativa attiva 24 ore su 24, collegata a più punti di controllo, in costante contatto con le forze dell’ordine;
- il coinvolgimento delle associazioni del territorio, attraverso progetti di collaborazione e monitoraggio, valorizzando il ruolo dei volontari nel segnalare situazioni critiche;
- un’azione concreta di prevenzione nelle scuole, per sensibilizzare giovani e famiglie sui temi della sicurezza;
- la creazione di spazi e opportunità per i giovani, per offrire alternative sane e costruttive, evitando situazioni di isolamento e disagio;
- un rafforzamento della sicurezza sanitaria, sia in termini di prevenzione che di intervento, attraverso l’ipotesi di presidi medici sul territorio – anche in zona centrale – per gestire situazioni di emergenza e alleggerire la pressione sui servizi esistenti, in particolare durante la stagione estiva;
- nell’ambito della prevenzione sanitaria, la promozione di percorsi di educazione e conoscenza nelle scuole, rivolti ai più giovani, per diffondere maggiore consapevolezza e responsabilità sui temi della salute e della sicurezza.