Cerveteri, la Jet Ski Therapy torna a Campo di Mare con Fabio Incorvaia

La Jet Ski Therapy torna a Campo di Mare. L’appuntamento è per l’1 e il 2 agosto alla spiaggia “Liberamente”, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, con Fabio Incorvaia, sette volte campione del mondo di moto d’acqua.

Un’iniziativa che unisce sport e inclusione e che negli ultimi anni ha già fatto tappa più volte sul litorale. Nell’agosto del 2024 la Jet Ski Therapy era arrivata sulla spiaggia di Torre Flavia, a Ladispoli, con due giornate dedicate ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie. I partecipanti avevano potuto provare l’emozione di salire sulla moto d’acqua insieme al campione.

L’esperienza è stata riproposta a Ladispoli anche nel 2025, questa volta sulla spiaggia inclusiva del Lungomare Marina di Palo. Anche in quell’occasione furono organizzate due giornate di uscite in mare, con il sostegno del Comune, della Guardia Costiera e delle realtà impegnate nell’organizzazione e nell’assistenza ai partecipanti. Ora il progetto torna a Cerveteri, proprio davanti alla spiaggia comunale “Liberamente”, dove una prima iniziativa con Incorvaia si era già svolta nell’agosto del 2023. “Unici al mondo” è il messaggio scelto per le due giornate, accompagnato dallo slogan: “Perché con la follia si possono realizzare grandi sogni”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 393 1820765. Per i partecipanti è previsto un parcheggio riservato.