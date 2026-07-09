I Cinghialones ripuliscono il sentiero che precede le cascate a Cerveteri

Cinghialones protagonisti a Cerveteri con una mattinata di pulizia volontaria. L’Associazione sportiva con la passione per lo sport e la mountain bike, ha infatti provveduto alla pulizia volontaria del sentiero che precede l’accesso alle cascatelle di Cerveteri, spazio naturalistico straordinario del territorio etrusco.

Con l’associazione, si complimenta Riccardo Ferri, Vicesindaco di Cerveteri, che dichiara: “Mi complimento con il gruppo dei Cinghialones per questa importante attività nel nostro territorio. Non è la prima volta che si rendono protagonisti di iniziative simili: anche in passato, più volte, si sono messi a disposizione anche in importanti iniziative legate al sociale. Una forma di volontariato attivo che dimostra il loro amore e la loro sensibilità verso il territorio e verso Cerveteri”.