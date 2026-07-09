Ultimo appuntamento della stagione per il Tyrsenia Sporting Club, che sarà protagonista alle finali del Campionato Regionale di Categoria in programma presso la piscina di Pietralata nei weekend del 10-11-12 luglio e del 16-17-18-19 luglio.

La società sarà rappresentata da due giovani atleti, qualificati complessivamente in sei gare. Giuseppe Mezzopane (classe 2011) scenderà in vasca nelle finali dei 100 e 200 rana, mentre Chiara De Angelis (classe 2013) gareggerà nei 50 stile libero, 50 rana e 100 rana. Pur avendo conquistato la qualificazione anche nei 200 rana, questa prova non verrà disputata per scelta tecnica, così da permettere all’atleta di concentrarsi al meglio sulle altre tre gare.

Finali regionali di Categoria: il Tyrsenia Sporting Club in vasca con Mezzopane e De Angelis

La qualificazione assume un valore ancora maggiore considerando che entrambi gareggeranno con un anno di svantaggio rispetto ai loro avversari: Giuseppe affronterà atleti nati nel 2010, mentre Chiara si confronterà con le concorrenti della classe 2012.

Per il Tyrsenia Sporting Club si tratta di un importante riconoscimento del lavoro svolto durante la stagione e di un’occasione preziosa per i due giovani nuotatori di continuare il proprio percorso di crescita. La società si congratula con Giuseppe Mezzopane e Chiara De Angelis per il traguardo raggiunto e augura loro di chiudere la stagione nel migliore dei modi, cercando di migliorare i propri tempi e conquistare posizioni nelle classifiche finali.