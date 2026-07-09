Alla vigilia della Domenica del mare, le diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia promuovono per sabato 11 luglio 2026 la processione sul mare intitolata “Maria, Stella del Mare”, un’iniziativa di preghiera e testimonianza che attraverserà il litorale settentrionale del Lazio da Fiumicino a Montalto di Castro.

L’evento vedrà protagonista un’imbarcazione che trasporterà un’immagine della Madonna, accompagnata dal vescovo Gianrico Ruzza. La partenza è prevista in mattinata dalla darsena del Porto Canale di Fiumicino, da dove il natante inizierà un percorso costiero di oltre 120 chilometri, facendo tappa davanti alle spiagge e agli stabilimenti balneari dei comuni di Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia e Tarquinia, per concludere il viaggio nel territorio di Montalto di Castro.

“Maria, Stella del Mare: l’11 luglio 2026 una processione mariana lungo il litorale nord del Lazio

In ogni punto di sosta l’imbarcazione rimarrà al largo, mentre sulla battigia saranno presenti comunità parrocchiali, gruppi ecclesiali e volontari che animeranno i momenti di preghiera insieme ai bagnanti. Grazie a un sistema di amplificazione, il vescovo Ruzza potrà rivolgere un breve saluto e guidare una preghiera direttamente dalla barca. La liturgia proposta durante le soste prevede la proclamazione del brano evangelico delle Nozze di Cana, accompagnata da intenzioni di preghiera dedicate ai marittimi, ai turisti e alla custodia del creato. Ogni momento si concluderà con la lettura di una preghiera di San Giovanni Paolo II.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è organizzata dai due servizi di apostolato del mare, diretti dal sacerdote Eduardo Juarez per Porto-Santa Rufina e dal diacono Fabrizio Giannini per Civitavecchia-Tarquinia, grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto. La processione rientra nelle proposte di accompagnamento spirituale e di dialogo con tutte le persone che operano nella attività legate al mare.

Il programma prevede la partenza alle ore 10 dalla darsena del Porto Canale di Fiumicino. La prima tappa sarà a Passoscuro (Fiumicino), davanti allo stabilimento Mohai Beach, alle 10.30. L’imbarcazione proseguirà per Ladispoli con sosta nei pressi del Centro Estivo Don Bosco alle 11.15 e Marina di Cerveteri (Cerveteri) alle 11.45, davanti all’Associazione Nautica Campo di mare. Alle 12.30 è prevista la fermata nelle acque di Santa Marinella, di fronte allo stabilimento “La Perla del Tirreno”, seguita dalla tappa di Civitavecchia, davanti alla spiaggia Marangone, alle 13. Dopo una breve pausa tecnica, la navigazione riprenderà verso Tarquinia, con sosta al largo del Camping Village Tuscia Tirrenica alle 14.45. La processione si concluderà alle 15.30 a Pescia Romana (Montalto di Castro), presso la spiaggia libera Castro, nei pressi dello stabilimento “La Caletta del Moro”.

«La processione sul mare vuole offrire un segno di vicinanza alle comunità costiere, ai lavoratori del mare e ai tanti turisti presenti sul litorale, affidando a Maria, invocata come Stella del Mare, la vita delle persone, il lavoro dei marittimi e la salvaguardia dell’ambiente marino. Abbiamo scelto il racconto delle nozze di Cana per esprimere la vocazione missionaria che stanno approfondendo le nostre diocesi. Essere missionari significa abitare il mondo con lo sguardo del Vangelo, condividendo speranze, domande e fatiche dei nostri contemporanei. È un dono ricevuto che diventa responsabilità, una chiamata che si traduce in urgenza e impegno: offrire, con semplicità e autenticità, la testimonianza della speranza che illumina i nostri cuori e orienta il nostro cammino», dichiara Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia.

Elenco delle soste con gli orari indicativi

Fiumicino

Darsena del Porto Canale di Fiumicino

Imbarco – 9.30

Cerimonia – 9.30-10.00

Partenza – 10.00

Passoscuro – Fiumicino

Stabilimento Mohai Beach – ore 10.30

Ladispoli

Centro Estivo Don Bosco – ore 11.15

Marina di Cerveteri – Cerveteri

Associazione Nautica di Campo di Mare – ore 11.45

Santa Marinella

Stabilimento La perla del Tirreno – ore 12.30

Civitavecchia

Spiaggia Marangone – ore 13

Tarquinia

Spiaggia Camping Village Tuscia Tirrenica – ore 14.45

Pescia romana – Montalto di Castro

Spiaggia Castro, nei pressi dellostabilimento La Caletta del Moro – ore 15.30