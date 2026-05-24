Cerveteri, disagi e guasti dopo i blackout a Zambra: i residenti chiedono interventi

Paolacci: “Vogliamo chiarimenti immediati dal gestore. A Zambra non si possono continuare a subire inconvenienti per colpe altrui”

Le frequenti interruzioni dell’energia elettrica in via di Zambra, a Cerveteri, nelle ultime settimane non hanno soltanto creato disagi a famiglie, anziani e attività commerciali, ma avrebbero anche provocato danni a diversi elettrodomestici nelle abitazioni della zona periferica della città.

Con l’arrivo del caldo, molti residenti hanno acceso i condizionatori dopo settimane di inutilizzo, trovandosi però davanti a una spiacevole sorpresa.

«Non è la prima volta che succede – racconta Maria – ma ci siamo accorti che dopo ogni interruzione di corrente qualcosa in casa smette di funzionare. Abbiamo acceso il condizionatore dopo circa un mese e mezzo e non partiva più. Abbiamo chiamato un tecnico e la diagnosi è stata negativa: il guasto sarebbe riconducibile agli sbalzi e alle interruzioni di energia elettrica. Chiediamo che le famiglie della zona vengano risarcite per i danni subiti, perché ci sentiamo cittadini di serie B».

Cerveteri, disagi e guasti dopo i blackout a Zambra – Paolacci

La vicenda è arrivata anche all’attenzione di Gianluca Paolacci, consigliere comunale, che annuncia un intervento nei confronti del gestore del servizio elettrico.

«Vogliamo chiarimenti immediati dal gestore – dichiara Paolacci –. Ho ricevuto numerose segnalazioni da cittadini che, oltre ai disagi causati dalle sospensioni dell’elettricità, hanno riportato danni agli elettrodomestici. A Zambra non si possono continuare a subire inconvenienti per colpe altrui. Ora basta».