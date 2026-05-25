Cerveteri: si chiude la campagna di scavi al Manganello, il viaggio nella storia etrusca continua

Si è conclusa oggi la campagna di scavi archeologici nell’area del Manganello a Cerveteri, un sito che continua a svelare tasselli preziosi della civiltà etrusca. Le indagini, avviate nel 2006 dal CNR sotto la guida di Vincenzo Bellelli e dal 2023 dirette da Marco Arizza (ISPC-CNR), hanno confermato ancora una volta l’importanza strategica del santuario per comprendere la storia antica del territorio.

L’attività, svolta in concessione dal Ministero della Cultura e finanziata dal CNR, ha riportato alla luce dati di grande valore scientifico. I risultati delle ricerche saranno presto oggetto di pubblicazioni specialistiche e, successivamente, presentati alla cittadinanza in un evento dedicato.

Ogni stagione di scavo al Manganello ci regala una consapevolezza profonda: il tesoro di Cerveteri è un patrimonio ancora in gran parte da scoprire, capace di alimentare quel fascino misterioso e intramontabile che da sempre avvolge il popolo etrusco.