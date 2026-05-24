Bracciano, per lavori Acea, lunedì possibili disagi idrici a Montebello

Bracciano, per lavori Acea, lunedì possibili disagi idrici a Montebello

Possibili disagi idrici a Bracciano nella giornata di lunedì 25 maggio. Acea Ato 2 ha comunicato che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 8.30 alle ore 15 potranno verificarsi abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua nel territorio comunale. La zona interessata dall’intervento è l’intero comprensorio Montebello, comprese le aree limitrofe.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte, da richiedere preventivamente attraverso il numero verde 800 130 335. Lo stesso numero potrà essere utilizzato anche per informazioni e segnalazioni.

Acea Ato 2, nell’avviso, si scusa con gli utenti per il disagio.