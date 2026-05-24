Civitavecchia, per lavori Acea, martedì possibili disagi idrici dalle 8 alle 23

Civitavecchia, per lavori Acea, martedì possibili disagi idrici dalle 8 alle 23

Possibili disagi idrici a Civitavecchia nella giornata di martedì 26 maggio. Acea Ato 2 ha comunicato che, per lavori di manutenzione programmata, dalle ore 8 alle ore 23 potranno verificarsi abbassamenti di pressione, e anche possibili mancanze d’acqua in alcune zone del territorio comunale. Le aree interessate sono Borgata Aurelia, via Aurelia Nord, La Scaglia, Pantano, la zona di Sant’Agostino, nel Comune di Tarquinia ma di competenza Acea, la zona industriale, in particolare via Alfio Flores, via Siligato e via La Rosa, l’area portuale, Punton dei Rocchi, Santa Lucia, il Cimitero Nuovo e le vie limitrofe.

Per limitare i disagi, Acea ha previsto un servizio di rifornimento con autobotti in due punti di Borgata Aurelia: via Gioacchino Rossini e via Niccolò Paganini. Per i casi di effettiva necessità potrà inoltre essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte, da richiedere preventivamente attraverso il numero verde 800 130 335. Lo stesso numero potrà essere utilizzato anche per informazioni e segnalazioni.

Acea Ato 2, nel suo avviso, si scusa con gli utenti per i disagi che potranno verificarsi durante l’intervento.