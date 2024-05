Ladispoli, “Quando lo sport ha insegnato alla storia”: il Giornalista e Professor Paolo Marcacci incanta la Corrado Melone

In una sala teatro gremita e attenta, storie come quella di Jesse Owens, George Best, Niki Lauda hanno permesso per un giorno di vedere il ’900 da un’angolatura diversa

di Marco Di Marzio

“Quando lo sport ha insegnato alla storia”: spiegazione resa possibile dal Giornalista e Professor Paolo Marcacci.

Nella tarda mattinata di martedì 14 maggio 2024, infatti, all’Istituto Comprensivo Corrado Melone di Ladispoli la capacità oratoria ha fornito a studenti e non solo ulteriori elementi comprendere il trascorso, attraverso le avventure dei miti dell’agonismo.

Insegnante di lettere all’I.C. Maria Capozzi di Roma, nonché speaker radiofonico, opinionista televisivo e firma di importanti testate sportive nazionali, tra cui la Gazzetta dello Sport, l’intervento del professionista ha permesso per un giorno di vedere il secolo del ’900 da un’angolatura diversa.

Una prospettiva capace di suscitare curiosità, attrazione, rinvigorire la memoria, forte inoltre della propria esperienza di scrittore e autore di diversi libri in tema di storia e sport.

In una sala teatro gremita, storie come quella di Jesse Owens, George Best, Niki Lauda, esposte all’interno di una cornice di ordine generale sono state recepite appieno dal pubblico, rimasto attento a seguire per tutto l’arco dell’incontro, durato circa 1 ora e 30 minuti.

Mediante la voce di Paolo Marcacci, a Ladispoli ancora una volta il passato si è espresso al massimo del suo fascino, facendo comprendere a tutti i suoi profondi significati.

All’evento, trasmesso anche in diretta via Facebook, presenti il Dirigente scolastico Riccardo Agresti e la sua collaboratrice, la Professoressa Stefania Pascucci, il Giornalista Marco Di Marzio, ideatore della giornata e l’Assessore comunale alla Cultura Margherita Frappa.

Eccellente incontro storico sportivo: una genialata didattica per raccontare la storia attraverso lo sport in modo attraente e profondo – dichiara al termine il Dirigente Agresti – . La controprova della bravura indiscutibile di Paolo Marcacci è riscontrabile assistendo alle quasi due ore di enorme attenzione dei ragazzi presenti, interrotta solo da domande ed interventi molto pertinenti e precisi. Grazie a Marco Di Marzio per avere ideato l’evento, grazie alla assessore Margherita Frappa per essere intervenuta, grazie alla professoressa Stefania Pascucci eccellente organizzatrice come sempre e grazie ai nostri meloncini che hanno dimostrato maturità, interesse e serietà ottenendo i complimenti del nostro graditissimo ospite che ci ha onorato della sua presenza e della sua conoscenza che ha messo a disposizione di tutti!