Ladispoli, Pallacanestro: E’ Edoardo Clavarino il primo colpo della nuova Dinamo –

E’ Edoardo Clavarino il primo colpo della nuova Dinamo!

Inizia a prendere forma il nuovo roster della prima squadra Dinamo che tra un mese si radunera’ agli ordini di coach Carlo Acconciamessa per preparare il prossimo campionato di Serie D per il quale gli obiettivi fissati dalla societa’ sono ambiziosi e lungimiranti.

“Questo sara’ un anno molto importante per la Dinamo” dichiara il Presidente Luigi Fois “perche’ rappresentera’ il primo di un nuovo ciclo che speriamo possa essere lungo abbastanza da consentirci di arrivare in serie C. Voglio essere chiaro: l’obiettivo quest’anno non e’ la promozione, ci “accontenteremo” di arrivare ai playoff, ma la vera sfida sara’ quella di costituire un roster molto giovane che allo stesso tempo dia pero’ le necessarie garanzie in termini di continuita’, esperienza e qualita’, per poter innestare nei prossimi due anni i nostri primi ragazzi del vivaio, in un rapporto che possa essere da subito quanto piu’ possibile di tipo peer-to-peer. L’arrivo di un giocatore come Edoardo Clavarino e’ la pietra angolare di questo progetto”.

“E’ per ottenere questo che stiamo ricostruendo la squadra che pure tanto bene ha fatto nella scorsa stagione” dice il Direttore Sportivo Andrea Ciprigno “vogliamo avere a disposizione un roster con pochissimi “senatori”, e poi tutti ragazzi “nati Duemila”, la generazione Z, da affiancare a Capitan Riccardo Fois, che siano bravi, ad alto potenziale, in crescita, ma anche gia’ con significative esperienze in campionati senior; vogliamo la luna ? No, il nostro e’ solo un obiettivo molto sfidante, ma raggiungibile, e a volte basta riuscire a iniziare… e’ quindi con doppio piacere che presentiamo Edoardo Clavarino, un classe 2002, un’ala piccola specialista dalla lunga distanza ma con spiccate doti dinamiche che lo rendono pericoloso in ogni zona del campo e molto utile in difesa. Edoardo nel 2019-20, non ancora maggiorenne, fa il suo debutto in C Silver con UISP XVIII, iniziando di fatto a gettare le basi per un futuro che lo vedrà poi protagonista per altre tre stagioni con lo stesso club nella stessa categoria, con 12 punti di media nel campionato 2022/23. Scorso anno ha giocato con lo Sporting Maccarese in Serie D, risultando in piu’ di un’occasione, proprio grazie alla sua specialita’, il match winner di giornata e contribuendo significativamente al raggiungimento delle semifinali playoff poi perse contro quella che sarebbe stata la vincente del campionato, il Borgo Don Bosco. A Edoardo, a nome mio e di tutta la Dinamo, il piu’ caloroso dei benvenuti a Ladispoli e un grande in bocca al lupo”

“Sono contentissimo di entrare a far parte della Dinamo” le prime parole di Edoardo Clavarino “un ambiente di cui avevo sentito parlare molto bene; conosco già il coach, sto conoscendo la Dirigenza, qualche ragazzo della squadra già lo conosco e con tutti gli altri, anche quelli che mi è stato detto sono in arrivo, sono certo che sarà facile trovare il giusto feeling; sono cosi carico che veramente non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.”