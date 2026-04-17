Nel weekend del 18 e 19 aprile a Roma gli atleti si sfidano nella piscina di Pietralata: sei gare per i nuotatori del club

Tyrsenia Sporting Club, tre giovani talenti alle finali regionali Esordienti B –

Sarà un fine settimana all’insegna dello sport e della competizione quello del 18 e 19 aprile, quando presso la piscina di Pietralata a Roma si svolgeranno le finali del campionato regionale dedicate alla categoria Esordienti B.

Tra le società protagoniste non mancherà il Tyrsenia Sporting Club, che anche in questa importante occasione sarà rappresentato da tre giovani atleti, impegnati complessivamente in sei gare.

A scendere in acqua saranno:

Orefice Mattia (2015), impegnato nei 200 stile libero;

Pontisso Valerio (2015), che gareggerà nei 50 delfino e nei 200 stile libero;

Cesarini Nicolò (2015), atteso nelle prove dei 50 e 100 dorso e nei 200 misti.

Per i tre nuotatori si tratta di un appuntamento significativo, frutto dell’impegno e dei progressi maturati durante la stagione.

Un grande in bocca al lupo a questi giovani atleti, chiamati a dare il massimo in vasca: l’obiettivo sarà migliorarsi e cercare di scalare quante più posizioni possibili in classifica.