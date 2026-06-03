Roma, maltempo e vento. Oltre 120 interventi dei Vigili del Fuoco dalla mattina

Roma, maltempo e vento. Oltre 120 interventi dei Vigili del Fuoco dalla mattina

Alberi e rami caduti, cornicioni da verificare e mettere in sicurezza. Parti pericolanti e cartelli pubblicitari danneggiati. Dalle 8 di questa mattina sono oltre 120 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco su Roma e provincia a causa delle condizioni meteo. Le zone più colpite, al momento, sono quelle del quadrante nord-est della Capitale. In particolare i quartieri di Conca d’Oro, Prati Fiscali e Acqua Acetosa.

Restano ancora circa 30 gli interventi in attesa, necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza. Per fronteggiare l’emergenza è stata richiesta anche una sezione operativa composta da personale dei Vigili del Fuoco di Latina e Frosinone. Chiamata a supporto per gli eventi climatici che stanno interessando il territorio.