Cerveteri, Lorenzo Ferraro d’argento alla terza tappa del giro del Friuli Venezia Giulia

Arriva un altro argento per Lorenzo Ferraro, che martedì 2 giugno si è misurato con i migliori atleti juniores del panorama nazionale e internazionale nella terza Tappa del 24° Giro del Friuli Venezia Giulia juniores.

La terza ed ultima frazione, scattata da Torviscosa, ha coperto una distanza complessiva di 102,2 km arrivando a San Daniele del Friuli, ad una media superiore ai 44 km/h, confermando l’elevato livello tecnico e agonistico dei giovani atleti in gara.

La tappa, con il suo percorso dal doppio volto, ha mantenuto tutte le promesse: medie folli oltre i 50 km/h nella prima parte in pianura, e una micidiale selezione sui muri di Moruzzo, Castello di Fagagna e sul circuito del Castello d’Arcano.

A San Daniele non è stato terreno per velocisti puri, ma per cuori forti e gambe d’acciaio!

Uno sprint mozzafiato e una lotta di posizione fin all’ultimo metro ha premiato i grandi protagonisti di giornata:



1° Brandon Davide Fedrizzi (Borgo Molino Vigna Fiorita) in 2h19’21”

2° Lorenzo Ferraro (Team Coratti) a 2″

3° Giulio Franceschini (Ciclistica Trevigliese)

4° Aitor Martinez Groset (Team Vangi Tommasini Il Pirata) a 4″

5° Benedek Berencsi (MBH Bank Cycling Team Junior)

6° Marco Andrea Pierotto (Autozai Contri)

7° Tommaso Inselvini (Team Ecotek Zero24)

8° Pietro Deon (Gottardo Giochi Caneva)

9° Andrea Endrizzi (Postumia 73 DL Ciclismo)

10° Edoardo Ceccato (Faizanè CSZ Sandrigo Bike)