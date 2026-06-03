Ladispoli, la richiesta di aiuto per una bambina di cinque mesi operata in Australia

C’è una richiesta di aiuto che arriva da lontano, ma che riguarda una famiglia originaria del nostro territorio. Roberto Fischetti ci ha scritto in redazione per raccontare la situazione della sua bambina di cinque mesi, ricoverata in ospedale in Australia dopo un intervento alla testa. Per l’esattezza ha subito un intervento chirurgico per una craniosinostosi sagittale. Le condizioni della bambina, al momento, restano difficili.

Per sostenere le spese mediche e affrontare questo momento così delicato, la famiglia ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe. Roberto, a nome di sua moglie e della sua bambina, ci chiede di condividere l’appello anche attraverso la pagina di Baraonda. Ricordando il legame della famiglia con l’Italia e con Ladispoli.

Chi vuole dare una mano può farlo attraverso questo link: https://gofund.me/23f4484f0. Anche un piccolo contributo può essere importante.