La portacolori della Debby Roller Team conquista il titolo continentale nella categoria Ragazzi Youth ai Campionati Europei su pista di Cardano al Campo
Alice Zorzi sul tetto d’Europa: oro nei 5.000 metri a eliminazione
Un trionfo da incorniciare per il Debby Roller Team. Ai Campionati Europei su pista 2026, in corso a Cardano al Campo (Varese), Alice Zorzi ha conquistato la medaglia d’oro nei 5.000 metri a eliminazione, categoria Ragazzi Youth, laureandosi campionessa d’Europa.
L’atleta ha centrato uno dei risultati più prestigiosi della sua giovane carriera, conquistando la sua prima medaglia in una rassegna continentale e regalando al club una grande soddisfazione.
A celebrare l’impresa è stato lo stesso Debby Roller Team con un messaggio pubblicato sui social: «Complimenti immensi da tutto lo staff e dalla dirigenza Debby alla nostra nuova campionessa d’Europa Alice per la sua prima medaglia a un Europeo».
Un successo che premia il lavoro svolto dall’atleta e dallo staff tecnico e che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la società, protagonista ancora una volta ai massimi livelli del pattinaggio europeo.