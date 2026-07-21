 
Ladispoli

Alice Zorzi sul tetto d’Europa: oro nei 5.000 metri a eliminazione

21 Luglio 2026





La portacolori della Debby Roller Team conquista il titolo continentale nella categoria Ragazzi Youth ai Campionati Europei su pista di Cardano al Campo

Alice Zorzi sul tetto d’Europa: oro nei 5.000 metri a eliminazione

Un trionfo da incorniciare per il Debby Roller Team. Ai Campionati Europei su pista 2026, in corso a Cardano al Campo (Varese), Alice Zorzi ha conquistato la medaglia d’oro nei 5.000 metri a eliminazione, categoria Ragazzi Youth, laureandosi campionessa d’Europa.

L’atleta ha centrato uno dei risultati più prestigiosi della sua giovane carriera, conquistando la sua prima medaglia in una rassegna continentale e regalando al club una grande soddisfazione.

Alice Zorzi sul tetto d'Europa: oro nei 5.000 metri a eliminazione
Alice Zorzi sul tetto d’Europa: oro nei 5.000 metri a eliminazione

A celebrare l’impresa è stato lo stesso Debby Roller Team con un messaggio pubblicato sui social: «Complimenti immensi da tutto lo staff e dalla dirigenza Debby alla nostra nuova campionessa d’Europa Alice per la sua prima medaglia a un Europeo».

Un successo che premia il lavoro svolto dall’atleta e dallo staff tecnico e che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la società, protagonista ancora una volta ai massimi livelli del pattinaggio europeo.