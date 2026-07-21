Notte Bianca a Cerenova: sabato 25 luglio musica, spettacoli e sapori in via Sergio Angelucci

Dopo alcuni anni di assenza, la Notte Bianca torna ad animare Cerenova. L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19, in via Sergio Angelucci, dove prenderà il via una serata all’insegna del divertimento, della musica e della gastronomia, pensata per coinvolgere residenti e visitatori.

Le strade si trasformeranno in un grande spazio dedicato alla festa, con bancarelle, espositori artigianali e stand gastronomici che proporranno specialità di carne e prodotti tipici regionali. Un’occasione per trascorrere una serata all’aperto tra shopping, sapori e intrattenimento.

Non mancherà la musica dal vivo, con band che ripercorreranno i grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, mentre giocolieri e artisti di strada contribuiranno a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera. L’evento è stato pensato anche per i più piccoli e per le famiglie, con aree dedicate ai giochi e alle giostre.

L’obiettivo della manifestazione è quello di richiamare pubblico nella località balneare in un periodo di grande afflusso di villeggianti, offrendo un’occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio.

«Siamo tornati da un paio d’anni a organizzare la Notte Bianca a Cerenova con l’intenzione di accrescere l’interesse intorno a questa località e contribuire al suo rilancio come meta balneare. L’appuntamento di sabato mette insieme tante iniziative diverse, nella speranza che la gente si diverta e possa dire che a Cerenova si comincia davvero a vivere l’estate», spiegano gli organizzatori.