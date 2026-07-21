Appuntamento organizzato dall’Auser di Cerveteri, con la collaborazione della Cooperativa Solidarietà e di numerose realtà associative del territorio. Tutti in spiaggia dalle ore 18:00 di giovedì 30 luglio

Seconda edizione a Campo di Mare, alla spiaggia ‘Liberamente’, la spiaggia pubblica, comunale, inclusiva e accessibile del Comune di Cerveteri, della ‘Giornata Mondiale dell’Amicizia’, organizzata dall’Auser in collaborazione con la Cooperativa Solidarietà, la Pro Loco Marina di Cerveteri, Scuolambiente, Unicoop Etruria e il Patrocinio del Comune di Cerveteri. Una giornata dove persone di tutte le età si incontreranno per stare insieme, socializzare e divertirsi con giochi di una volta, simpatiche cacce al tesoro e momenti musicali. L’appuntamento è per giovedì 30 luglio dalle ore 18:00 sino a sera inoltrata.

“Liberamente”, a Campo di Mare torna la “Giornata Mondiale dell’Amicizia”

“Dopo il successo dello scorso anno, sono felice che torni per la seconda estate consecutiva l’appuntamento con la Giornata Mondiale dell’Amicizia, promosso da tantissime realtà associative del territorio e che torni in un luogo simbolo dell’accessibilità e dell’inclusione nella nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un’iniziativa che rispecchia pienamente i valori con cui è nata, oramai sei anni fa, la spiaggia Liberamente: far convivere nello stesso contesto persone di età differenti, con storie e vite lontane tra di loro, ma unite dal desiderio di trascorrere dei momenti di svago e convivialità in riva al mare”.

“Ringrazio con l’occasione l’Associazione Auser, promotrice dell’iniziativa, la Cooperativa Solidarietà, che ha in serbo un programma ricco di attività per tutta l’Estate proprio a Liberamente e tutte le realtà che hanno dato il proprio sostegno alla Giornata Mondiale dell’Amicizia – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – un pomeriggio di festa, di sole, di mare e libertà”.

Per partecipare, sia singolarmente che in gruppo, è necessario iscriversi (entro il giorno 29 luglio) inviando un messaggio whatsapp al numero 3513580419 oppure recandosi direttamente alla Direzione della Spiaggia Liberamente, aperta tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 19:00.