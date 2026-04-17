Il giovane stava tornando a casa dalla compagna e dai figli. Violento scontro frontale: tre i feriti

Ladispoli, Raul Marian Costea è la vittima dell’incidente dell’Aurelia –

LADISPOLI – Ha un nome e un volto la vittima del drammatico incidente avvenuto lungo la statale Aurelia: si tratta di Raul Marian Costea, 26 anni, originario della Romania ma residente a Ladispoli.

Il giovane stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, diretto dalla compagna e dai suoi due figli piccoli, quando si è consumata la tragedia.

L’impatto, avvenuto nel pomeriggio di ieri al chilometro 35 della statale, in zona Olmetto Monteroni, è stato violentissimo. Secondo le prime ricostruzioni, Costea viaggiava a bordo della sua Fiat Punto in direzione Ladispoli quando si è scontrato frontalmente con una Nissan Juke proveniente dal senso opposto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, mentre i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere della vettura distrutta. Ogni tentativo, però, si è rivelato vano e il giovane è deceduto sul posto.

Nel bilancio dell’incidente risultano anche tre feriti, appartenenti a una famiglia di Civitavecchia: marito, moglie e il loro bambino di sei anni.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, rimasta a lungo paralizzata a causa dell’incidente. Le cause dello scontro restano ancora in fase di accertamento.

A esprimere cordoglio anche la consigliera comunale Manuela Risso, molto legata al ragazzo, che ha voluto ricordare il giovane con parole cariche di dolore: Buon viaggio, tesoro di zia. Si di zia, come mi chiamavi tu. Un immenso dolore ha invaso il mio cuore. Non ci posso credere. Sentite condoglianze alla tua famiglia. Riposa in pace tesoro e che la terra ti sia lieve.

Una tragedia che lascia sgomenta la comunità di Ladispoli, colpita dalla perdita di un giovane padre, strappato troppo presto alla sua famiglia.