Con il progetto “Sotto lo stesso cielo”, il Comune accoglie una donazione dedicata a bambini e ragazzi con disabilità e rafforza il ruolo della biblioteca come spazio accessibile a tutti

Fiumicino, Biblioteca “Giulio Regeni”: 34 nuovi libri per promuovere l’inclusione –

La Biblioteca comunale “Giulio Regeni” arricchisce il proprio patrimonio librario grazie a un’importante iniziativa dedicata all’inclusività. La Giunta comunale, guidata dal Sindaco Mario Baccini, ha infatti deliberato l’accettazione della donazione, libera e gratuita, di 34 volumi rivolti a bambini e ragazzi con disabilità.

L’iniziativa, dal titolo “Sotto lo stesso cielo”, si inserisce in un più ampio progetto di promozione della cultura inclusiva ed è promossa dall’Amministrazione Comunale e da Giovanni Carelli, Vice Segretario Nazionale della confederazione sindacale UGL TA, coordinamento Pari Opportunità.

La consegna ufficiale dei libri è in programma per venerdì 17 aprile alle ore 10:30 presso la Biblioteca comunale, a Villa Guglielmi. Un momento aperto alla cittadinanza, dedicato ai temi dell’inclusione, della partecipazione e dell’accesso alla cultura.

“I libri donati entreranno a far parte del patrimonio documentario della struttura, già impegnata costantemente ad aggiornare e incrementare le proprie collezioni per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della cittadinanza – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca. –L’iniziativa rafforza il ruolo della biblioteca come spazio aperto a tutti, attento alle diverse esigenze e capace di promuovere la cultura come strumento di crescita e partecipazione.”