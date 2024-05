Ladispoli, istituzione capolinea bus navetta: dal 7 al 9 maggio cambio circolazione e sosta nei pressi della stazione ferroviaria –

Ladispoli, istituzione capolinea bus navetta: dal 7 al 9 maggio cambio circolazione e sosta nei pressi della stazione ferroviaria

Per consentire l’istituzione dei capolinea dei bus navetta, dalle ore 00,00 del giorno 7 maggio 2024 fino alle 24:00 del 9 maggio 2024, la circolazione e la sosta nei pressi della stazione ferroviaria sarà così regolamentata:

Via Amalfi, divieto di sosta e fermata ambo i lati (con esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari);

Via Amalfi, senso unico di circolazione in direzione Via Taranto;

P.le Roma divieto di sosta (lato sinistro direzione Via Taranto), dall’intersezione con il Viale Italia fino all’intersezione con Via Spinelli (con l’esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari;

Via Spinelli, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Taranto;

Viale Italia, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con P.le Roma;

Via Taranto, dall’intersezione con Via Spinelli fino all’intersezione con Via Cagliari, divieto di sosta fermata sul lato destro del senso di marcia;

P.le Roma senso unico di circolazione in direzione Via Taranto.

Lo riporta il Comune di Ladispoli dal proprio profilo Facebook.