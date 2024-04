Cerveteri, l’associazione controllo di vicinato chiede la collaborazione dell’Amministrazione

Enzo Musardo, rappresentante regionale invia ancora una volta la richiesta di collaborazione al Comune e ci spiega di cosa si occupano.

Circa 10 anni fa a marina di Cerveteri è nata l’associazione controllo di vicinato cittadino, composta da volontari della zona.

L’associazione supporta le amministrazioni comunali, le associazioni locali e i privati cittadini nell’organizzare incontri informativi sulla prevenzione passiva, l’identificazione delle vulnerabilità e la costituzione di gruppi di controllo di vicinato, in collaborazione con le forze dell’ordine e le prefetture. Supporta inoltre le polizie locali nella raccolta nell’analisi dei dati relativi a furti e truffe avvenute nel proprio territorio di competenza .

Il signor Enzo Musardo è membro del direttivo nazionale e responsabile della regione Lazio, nel 2015 ci racconta che anche a Marina di Cerveteri si è istituita questa Associazione, che ha dato vita a tre gruppi con tre coordinatori, l’ubicazione di questi è: Marina di Cerveteri, Valcanneto, e Cava di sabbia.

“In questi anni l’amministrazione non ha mai aderito alle nostre proposte, il sindaco precedente ha partecipato anche a diversi incontri fatti di tanti promesse senza poi concretizzarsi. I nostri gruppi funzionano comunque con le forze dell’ordine, abbiamo più di 250 cittadini coinvolti nei nostri gruppi. Quella di oggi credo sia la decima mail che mando. Abbiamo fatto la richiesta per mettere dei cartelli, come in altre realtà dove ci sono le associazioni di controllo del vicinato; il Comune di Cerveteri mi ha chiesto di presentare un progetto di pagare una tassa pubblicitaria per ogni cartello e di fare un’assicurazione, tutto per un servizio che noi forniamo gratuitamente”

“Durante l’anno organizziamo con l’associazione e con esperti degli incontri preventivi per illustrare ad esempio il codice della legittima difesa o come proteggersi da attacchi hacker, come debbono essere fatte le inferriate tutto con il supporto di professionisti anche del territorio. L’impegno- prosegue Enzo Musardo – avviene anche nelle scuole dove facciamo conferenze sulla sicurezza pirotecnica ad esempio oppure sulla prevenzione nelle case, sul pericolo del gas dell’elettricità. La collaborazione c’è con tutti tranne che con l’amministrazione quindi con questa nuova mail speriamo di ottenere almeno una risposta, visto che fino ad oggi non abbiamo avuto neanche quella”