Ladispoli: nuovi percorsi del bus in occasione della Sagra del carciofo

Sagra del carciofo romanesco, i nuovi percorsi dei bus

Iniziato il conto alla rovescia per la settantunesima edizione della Sagra del Carciofo. In vista dell’evento si informano i cittadini che dal 12 al 14 aprile i percorsi delle linee dei bus urbani 23 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 subirà delle variazioni. Di seguito i percorsi alternativi effettuati dai bus.

LINEA 23: Viale Manzoni (capolinea) – Via Settevene Palo – Via Aurelia (Poliambulatorio) – Via Settevene palo Nord – Via Taranto (Stazione FS) – Via Flavia – Via Milazzo – Via Spinelli – Via Taranto – Stazione FS – Via Taranto – Via Settevene Palo Nord – Via Aurelia – Via Doganale – Largo Monteverdi – Via Pergolesi – Largo Scarlatti – Via Vivaldi – Largo Vivaldi – Via Vivaldi – Largo Scarlatti – Via A. Boito – Via U. Giordano – Via Doganale – Via Aurelia – Via Palo Laziale- Via Genova – Stazione FS – Via Taranto -Via Settevene Palo Nord – Via Aurelia– Via Settevene Palo – Viale Manzoni (capolinea).

LINEA 27: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Caltagirone (Poste-Istituto Alberghiero) – Via Taormina – Via Cagliari – Via Settevene Palo nord – Via Costantini (Cimitero) – Via A. Moro (Poliambulatorio) – Via Berlinguer (Zona Artigianale) – Via Costantini – Viale California – Via Alabama – Via Georgia – Viale America – Via Settevene Palo Nord – Via Taranto – Via Caltagirone (Poste-Istituto Alberghiero) – Via Taormina – Via Milazzo – Via Spinelli – Via Taranto – Stazione FS Ladispoli (capolinea).

LINEA 28: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Settevene Palo Nord – Via Aurelia – Marina di San Nicola – Via Orione – Piazza Orsa Maggiore – Via Giove – Largo Selene – Cavalcavia FS – Largo delle Sirenette – Via Saturno – Largo Saturno – Via Marte – Via Venere – Largo delle Sirenette – Via del Sole – Cavalcavia Aurelia – Via Aurelia – Via Palo Laziale – Via Genova – Stazione FS Ladispoli (capolinea).

LINEA 29 (Parte 10 minuti dopo l’orario previsto): Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Caltagirone (Poste) – Via Castellammare di Stabia – Via Firenze – Via Claudia – Via Ugo Foscolo – Via Benedetto Croce – Via F.lli Bandiera – Piazza Nazario Sauro – Via Claudia – Via Giovanni XXIII – Via Claudia – Via Nettuno – Via Roma (Torre Flavia) – Via Fontana Morella – Via B. Marini – Viale Campo di Mare – Via S. Angelucci – Via Agylla – Via Fontana Morella – Via Aurelia – Poliambulatorio – Cimitero – Via Settevene Palo Nord – Via Taranto – Via Flavia – Via Milazzo – Via Spinelli – Via Taranto – Stazione FS Ladispoli (capolinea).

LINEA 30: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Settevene Palo Nord – Via Costantini – Via Aldo Moro (Zona Artigianale) – Poliambulatorio – Via Aurelia – Via del Boietto – Via dei Vigneti – Via dell’Olmetto – Via delle Carciofete – Via Casal dei Venti – Via dei Monteroni – Via Acquedotto Statua– Via Aurelia – Cimitero – Via Costantini – Via A. Moro (Zona Artigianale) – Poliambulatorio – Via Aurelia – Via Settevene Palo Nord – Via Taranto – Via Caltagirone (Poste) – Via Taormina – Via Milazzo – Via Spinelli –Via Taranto – Stazione FS Ladispoli (capolinea).

LINEA 31: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Flavia – Via Firenze – P.za Falcone (Comune) – Via De Begnac – Via Caltagirone (PT) – Viale Europa – Viale Mediterraneo – Via Parigi – Via Londra – Via Reykjavik – Via Dublino – Via Helsinki – Via Atene – Via Tirana – Via Budapest – Via Praga – Via Varsavia – Via Mosca – Viale Mediterraneo – Via dei Narcisi – Via dei Gelsomini – Via dei Mughetti – Via delle Camelie – Via delle Mimose – Via delle Primule – Via delle Rose – Via del Campo Sportivo – Via Settevene Palo nord – Viale Europa – Via Caltagirone (PT) – Via Taormina – Via Milazzo – Via Spinelli – Via Taranto – Stazione FS Ladispoli (capolinea).

LINEA 32: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Settevene Palo Nord– Via Aurelia – Fermata CO.TRA.L Palidoro – Via S. Carlo a Palidoro – Via Torre a Palidoro – Ospedale Bambin Gesù – Via Torre a Palidoro – Via S. Carlo a Palidoro – Fermata CO.TRA.L Palidoro – Via Aurelia – Via Palo Laziale – Via Genova – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

Venerdì 12 aprile le corse scolastiche delle ore 13:20 – 14:15 – 15:15 della linea 28 transitano sul Lungomare Regina Elena.