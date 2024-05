Ladispoli: “Fiduciosi nel buon risultato di Forza Italia per le Europee”

FORZA ITALIA LADISPOLI CRESCE COSTANTEMENTE

Da diverso tempo Forza Italia cresce a livello nazionale in modo costante grazie all’incessante lavoro del nostro Coordinatore nazionale On.le Antonio Tajani.

Probabilmente questo risultato è stato possibile anche grazie all’incessante lavoro che si svolge sui territori con i Dirigenti di Forza Italia che ascoltano le esigenze dei cittadini e cercano di tramutarle in azioni concrete. Ricordo la buona practice politica svolta nel comprensorio dal Coordinatore regionale Sen. FAZZONE, dal Coordinatore provinciale On. Battilocchio, dal Vice Coordinatore Provinciale On. Capolei, dal Capogruppo Regionale On. Simeoni e dall’europarlamentare De Meo, che si sono messi a disposizione del territorio spiegando l’azione politica di Forza

Italia, il funzionamento delle istituzioni nazionali, regionali ed europee ed i servizi che offrono per i cittadini e le imprese.

Anche Ladispoli sta contribuendo a questa crescita grazie al continuo lavoro del Consigliere comunale Marco PENGE, dell’Ass.re Alessandra FEDUZI, del Commissario cittadino Renio VALLE, dei delegati e di tutti gli iscritti. Tale crescita esponenziale e un tale fermento sono tangibili quotidianamente e dimostrati dall’ elevato numero

di persone che chiedono di potere aderire al partito e alle sue molteplici attività.

Sembra retorica ma ,ovviamente, chi ha aderito o chi aderirà, lo dovrà fare nel rispetto delle normative statutarie e nel rispetto del Regolamento nazionale.

Forza Italia resta una forza radicata e stabilizzatrice, un ruolo quanto mai necessario in questa fase di incertezza politica. La fiducia accordatale riguarda proprio questa salvaguardia della sua identità, dei valori che incarna, della serietà delle idee e dei progetti ovvero il patrimonio che il presidente Berlusconi ha lasciato per il futuro.

Le prossime elezioni europee saranno un banco di prova importante e siamo molto fiduciosi per il futuro e lo spazio che tale forza politica troverà nel Paese ed in Europa.

FORZA ITALIA LADISPOLI