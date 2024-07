Vasto incendio alle porte di Roma: l’intervento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile evita il peggio –

Nella tarda mattinata di ieri (25 luglio 2024), si è sviluppato un vasto incendio di vegetazione in corrispondenza di via S. Maria di Galeria, comune di Roma. Intervenuti i Vigili del Fuoco di Bracciano, il DOS 26 (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), i colleghi VVF dell’AIB di Cerveteri e molte associazioni di Protezione Civile.

Le fiamme hanno coinvolto circa 40 ettari di macchia mediterranea.

Il DOS ha ritenuto opportuno far intervenire un elicottero e due Canadair da fornire in supporto alle squadre terrestri. Il lavoro svolto in sinergia fra velivoli e squadre terrestri ha consentito di mettere sotto controllo l’incendio nel tardo pomeriggio. Sono state salvaguardate dalle fiamme diverse arnie di api presenti proprio nella zona interessata dalle fiamme; inoltre l’opera dei VVF e personale di Protezione Civile, ha impedito alle fiamme di propagarsi al resto della vegetazione, ad alcuni agriturismi, ricoveri animali ed allevamenti di bovini presenti in zona. Durante le operazioni di spegnimento è stato chiuso per un’ora circa un tratto di strada di via S. Maria di Galeria al fine di consentire in sicurezza i lanci dei velivoli e il transito dei mezzi di soccorso. Le operazioni di bonifica si sono comunque protratte fino a tarda serata, sono state riprese stamani all’alba e sono tutt’ora in corso.

Sul posto anche i CC della stazione di La Storta.

Nessun ferito.