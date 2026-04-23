Centrale del Foro Italico, via libera alla riqualificazione

L’Assemblea capitolina ha approvato in via definitiva il progetto di riqualificazione architettonica e funzionale dello Stadio “Centrale” del Foro Italico.



La delibera conclude il percorso progettuale avviato da Sport e Salute insieme al Ministero della Cultura, alla Regione Lazio, al CONI e a Roma Capitale, e consentirà di restituire alla città uno spazio moderno, accessibile e multifunzionale, capace di essere vissuto durante tutto l’anno e non solo in occasione dei grandi eventi tennistici internazionali.



Nel dettaglio, il progetto prevede la trasformazione dell’impianto in una struttura polifunzionale attiva 365 giorni l’anno, grazie a una nuova copertura (6.500 mq fissi e 1.700 mq mobili). La capienza salirà a 12.500 posti e sarà arricchita da 2.000 mq di terrazze panoramiche. Grande attenzione sarà inoltre rivolta all’accessibilità, con nuovi ascensori e percorsi sicuri, e alla sostenibilità urbana, con un potenziamento dei parcheggi tra viale dei Gladiatori e via Roberto Morra.





La rigenerazione dello Stadio Centrale si inserisce in una visione più ampia che coinvolge l’intero quadrante Flaminio, già interessato negli ultimi anni da importanti interventi di trasformazione urbana e culturale. Tra questi si evidenziano il progetto del Museo della Scienza, il recupero delle ex caserme di via Guido Reni, il progetto per il Grande MAXXI, l’ampliamento del Sagrato dell’Auditorium, la riqualificazione di viale de Coubertin, la futura linea tranviaria M2 – 22 e l’intervento sull’area circostante il Palazzetto di Nervi.

“La riqualificazione dello Stadio Centrale del Foro Italico è un progetto strategico non solo per il rilancio dell’impianto sportivo, ma anche per il più ampio processo di trasformazione urbanistica dell’intero quadrante Flaminio. Rappresenta un modello di sviluppo urbano contemporaneo, basato sulla sinergia tra sport, cultura e spazio pubblico. In tale prospettiva, il rinnovamento dello Stadio Centrale costituisce un tassello fondamentale per costruire una città più inclusiva, sostenibile e competitiva a livello europeo. L’approvazione di questa delibera, per cui ringrazio l’Assemblea capitolina, si inserisce quindi in una visione più ampia di trasformazione della città, in cui lo sport diventa motore di sviluppo sostenibile e leva di valorizzazione del patrimonio esistente” ha commentato l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia.

Redazione Roma Capitale