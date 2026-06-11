Scuola calcio Cerveteri, tra presente e futuro: via agli Open Day, nuovi progetti per il vivaio verde azzurro

Cerveteri – Il Città di Cerveteri guarda al futuro con ambizione, mettendo al centro del progetto la crescita del proprio settore giovanile. Con l’apertura ufficiale degli Open Day, la società verde azzurra punta a consolidare e potenziare il proprio vivaio, confermandosi un punto di riferimento per il territorio.

La programmazione societaria si fonda sulla concretezza, con l’obiettivo di rendere il settore giovanile il vero motore della prima squadra. Non si tratta solo di una visione, ma di una realtà già consolidata: sono numerosi, infatti, i calciatori attualmente in forza alla prima squadra che hanno compiuto l’intero percorso di crescita all’interno del vivaio locale, a testimonianza del lavoro di qualità svolto a Cerveteri negli ultimi anni.

“Stiamo lavorando per sviluppare azioni di miglioramento sia per la scuola calcio che per l’attività agonistica” – dichiara il presidente Andrea Lupi. – “I numeri, per ora, sono dalla nostra parte, ma vogliamo fare di più. Il nostro obiettivo principale è offrire alle famiglie stimoli costanti e un’elevata professionalità. Miglioriamo di anno in anno e siamo pronti a scommettere che sarà una stagione piena di successi”.

Tra ambizioni ambiziose e una solida base di partenza, il Cerveteri si prepara dunque ad accogliere i giovani talenti, puntando a una crescita sportiva e formativa che garantisca un futuro radioso ai colori verde azzurri.