Ladispoli, Alice Zorzi non si ferma. Terzo oro agli Europei di Pattinaggio a Cardano

Alice Zorzi ancora sul tetto d’Europa. Ieri, sabato 25 luglio, ai Campionati Europei di pattinaggio corsa di Cardano al Campo, l’atleta della Debby Roller Team ha conquistato la medaglia d’oro negli 8.000 metri a eliminazione su strada, categoria Ragazzi Youth. Per la giovane azzurra si tratta della quarta medaglia ottenuta nella competizione e del terzo titolo europeo. Un percorso iniziato con il successo nei 5.000 metri a eliminazione su pista e proseguito con altri importanti risultati nelle giornate successive. La manifestazione ha riunito oltre 400 atleti provenienti da 18 nazioni.

Grande la soddisfazione della Debby Roller Team, che sui propri canali social ha definito Alice “epica”, rivolgendo i complimenti anche al commissario tecnico della Nazionale italiana, Massimiliano Presti, e a tutto lo staff azzurro. Un altro risultato prestigioso per la pattinatrice e per la società.