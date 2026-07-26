Dal 1° al 9 agosto la mostra sarà visitabile ogni sera, dalle 18 alle 23. Ingresso libero

Cerveteri, Giuliano Gentile torna a Palazzo Ruspoli con “Il cavallo bianco”

Dal 1° al 9 agosto Giuliano Gentile tornerà a esporre nelle sale di Palazzo Ruspoli, nel centro storico di Cerveteri, con la mostra “Il cavallo bianco”. Gentile, in un suo comunicato, ha dichiarato che “Anche quest’anno sarò in mostra nelle sale di Palazzo. Porterò nei miei quadri i miei sogni, i miei racconti e la bellezza di vivere”.

Un nuovo appuntamento con la pittura di Gentile, a poche settimane dalla mostra “Ricordati di sorridere”, ospitata nel criptoportico della Villa Romana della Grottaccia di Ladispoli. Un percorso artistico, quello del pittore cerveterano, nel quale tornano spesso il colore, il sorriso e la speranza. Insieme al desiderio di raccontare la realtà senza rinunciare alla ricerca di qualcosa di migliore.

Cerveteri, Giuliano Gentile torna a Palazzo Ruspoli con “Il cavallo bianco”

La mostra “Il cavallo bianco” sarà aperta tutti i giorni, dalle 18 alle 23, nelle sale di Palazzo Ruspoli, in piazza Santa Maria. L’ingresso è libero.