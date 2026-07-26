Lo storico capitano dei Grifoni Verdi conquista, con il New Club 93, il terzo posto nel Campionato regionale a squadre di biliardo. I complimenti dell’Amministrazione comunale

Ladispoli, Francesco Perriello sul podio nel Campionato regionale a squadre di biliardo

Ladispoli si congratula con Francesco Perriello per il risultato ottenuto nel Campionato regionale a squadre di biliardo 2025/2026. Il concittadino, storico capitano dei Grifoni Verdi, ha conquistato con il New Club 93 di Fidene il terzo posto nella competizione che ha visto la partecipazione di 32 squadre. Per Perriello si tratta del secondo podio consecutivo.

Particolarmente significativo il ritorno a Ladispoli da avversario, in occasione della prima giornata di campionato. Un incontro vissuto nel segno del rispetto e dell’amicizia nei confronti dei suoi ex compagni. Ha dichiarato Francesco Perriello: “A Ladispoli c’è sempre il mio cuore. Dopo il New Club 93 sono il primo tifoso dei Grifoni Verdi e auguro ai miei ex compagni le migliori soddisfazioni per la prossima stagione”.

L’Amministrazione comunale ha rivolto a Francesco Perriello i propri complimenti per il traguardo raggiunto, e gli ha fatto gli auguri per i prossimi impegni sportivi.