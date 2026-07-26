Ragazzo in difficoltà tra gli scogli, salvato dal bagnino del Gotha Beach

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, quando un ragazzo si è trovato in grave difficoltà nelle acque dietro gli scogli della Torre. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato Nicholas, bagnino del Gotha Beach, che è intervenuto immediatamente. Nonostante la fortissima corrente e la fatica, è riuscito a raggiungere il giovane e a riportarlo fuori dall’acqua, mettendolo in salvo. “Siamo fieri di lui. Bravo Nicholas”, hanno commentato dal Gotha Beach, raccontando sui social l’intervento del loro bagnino.