 
Ladispoli

Ragazzo in difficoltà tra gli scogli, salvato dal bagnino del Gotha Beach

26 Luglio 2026





Ragazzo in difficoltà tra gli scogli, salvato dal bagnino del Gotha Beach

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, quando un ragazzo si è trovato in grave difficoltà nelle acque dietro gli scogli della Torre. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato Nicholas, bagnino del Gotha Beach, che è intervenuto immediatamente. Nonostante la fortissima corrente e la fatica, è riuscito a raggiungere il giovane e a riportarlo fuori dall’acqua, mettendolo in salvo. “Siamo fieri di lui. Bravo Nicholas”, hanno commentato dal Gotha Beach, raccontando sui social l’intervento del loro bagnino.

Ragazzo in difficoltà tra gli scogli, salvato dal bagnino del Gotha Beach